Santa Casa nunca falou com dona do Montepio

Associação não vê com bons olhos entrada de acionistas ‘empurrados’.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:30

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa nunca falou diretamente com a Associação Mutualista dona do Montepio Geral sobre a entrada no capital do banco. Segundo apurou o CM, o ex-provedor Pedro Santana Lopes nunca teve uma conversa direta com Tomás Correia, presidente da Associação Mutualista.



A oportunidade da Santa Casa entrar no capital do Montepio surge na consequência de um projeto mais alargado de criação de um grande banco de retalho da economia social, que foi validado pelo Banco de Portugal e visto com bons olhos pelo Governo.



Este plano deverá avançar, com ou sem a entrada da Santa Casa no capital do Montepio, adiantaram ao CM fontes ligadas ao processo. As recentes questões relacionadas com a intervenção do Ministério do Trabalho e Solidariedade estão a gerar um grande mal-estar entre os responsáveis da Mutualista, que consideram que o banco não tem necessidade do reforço dos capitais vindos da Santa Casa.



As mesmas fontes apontam a melhoria do rating do Montepio de B para B+, com a perspetiva de "estável", feita pela Fitch no passado dia 21, como a demonstração da solidez financeira da instituição. Os responsáveis negam estar em curso qualquer tipo de avaliação do Montepio Geral.



Marcelo em Pedrógão com Tomás Correia

O Presidente da República está a acompanhar o processo da eventual entrada da Santa Casa da Misericórdia no capital do Montepio Geral. Marcelo vai estar no dia de Natal em Pedrógão Grande e, no mesmo dia e no mesmo local estará Tomás Correia, presidente da Associação Mutualista dona do Montepio.



Tomás Correia é presidente da Assembleia Geral da Câmara de Pedrógão Grande, e é natural que o tema da criação de um banco da economia social seja motivo de conversa entre os dois responsáveis.