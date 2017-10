Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Santana apresenta-se e Rio faz volta nacional

Ex-provedor vê tensão na ‘geringonça’ e acredita que pode chegar a primeiro-ministro mais cedo do que se pensa.

Por Beatriz Ferreira e Bruno de Castro Ferreira | 01:30

Em 2005, disse que ia andar aí e nunca pensei que essas palavras tivessem até hoje tal impacto." Santana Lopes apresentou ontem, em Santarém, a candidatura à liderança do PSD.



Num discurso em que não quis falar do passado, mas acabou por recuar mais de uma década para dizer que aprendeu com os erros, o ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia desafiou Rui Rio para 21 debates. O candidato remeteu para hoje uma resposta.



"O meu nome é Pedro Santana Lopes...", disse ontem, por várias vezes, o candidato que se quer demarcar do adversário às primárias do PSD de 13 de janeiro. Santana criticou Rui Rio sem nunca dizer o nome do candidato. "Nunca fui para a Associação 25 de Abril ouvir elogios de Vasco Lourenço na altura em que o partido salvava Portugal da bancarrota. Nunca andei a patrocinar movimentos independentes contra o candidato do meu partido."



Santana quer ser o próximo primeiro-ministro e até admite que isso possa acontecer mais cedo que se pensa.



"Acho que é manifesto que a coligação parlamentar está com dificuldades que não tinha há uns tempos. Fechou um acordo para o Orçamento mas é manifesto, até nalguma agitação social, nalgumas declarações de rutura, nalgumas discordâncias entre o PCP e o BE, que as coisas não são como eram", disse em resposta aos jornalistas. "Quem diria que há um mês as coisas estariam como estão, infelizmente por razões muito trágicas?", rematou.



A abrir a apresentação, o ex-ministro Rui Machete destacou "a maturidade e capital de experiência" de Santana, que considera serem "uma garantia face à situação do País".



Entretanto, esta semana deve arrancar a volta nacional de Rui Rio. De acordo com o coordenador da campanha, o autarca Salvador Malheiro, o programa já está praticamente fechado. O objetivo é começar a percorrer o País já em outubro.