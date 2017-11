Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Santana dá lugar a Rio no Governo

Ex-provedor promete convidar rival para construir alternativa às esquerdas.

Por Ana Botto | 01:30

O candidato à liderança do PSD Pedro Santana Lopes prometeu ontem convidar o adversário, Rui Rio, para um futuro governo se for eleito presidente do partido. "Se eu ganhar as eleições, como espero, faço tenções de convidar membros da outra candidatura, a começar pelo dr. Rui Rio, a trabalhar no projeto de construção de uma alternativa ao Governo das esquerdas", afirmou Santana Lopes numa intervenção perante as Mulheres Social-Democratas uma estrutura informal mas sem existência jurídica no PSD, ontem em Lisboa.



Rui Rio discursou antes de Santana e, por isso, não comentou em palco a proposta do rival. No final, rejeitou responder às perguntas da imprensa.



Os dois candidatos à liderança do PSD, que vão a votos a 13 de janeiro, estão unidos apenas nas críticas ao atual governo no que à gestão do drama dos incêndios diz respeito. Rio falou em "lentidão" e disse que, se fosse com ele "cuidaria de que esse apoio às pessoas seria muito mais rápido e muito mais cedo". Já Santana considera que "criar uma empresa pública para gerir as florestas é o pior que podiam fazer".