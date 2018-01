Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Santana Lopes critica hipocrisia do rival Rui Rio

Ex-provedor da Santa Casa volta a insistir que Rio não fala para o partido.

Por Paulo Jorge Duarte e Diana Ramos | 01:30

Santana Lopes, candidato à liderança do PSD, criticou esta terça-feira a forma como Rui Rio tem conduzido a campanha. O ex-provedor da Santa Casa acusa o adversário de deixar os temas importantes para os militantes de fora das eleições diretas de 13 de janeiro.



"O tema principal do meu adversário é o Santana Lopes trapalhadas, é o Santana Lopes, desculpas. O tema da minha candidatura não é o meu oponente, é o meu partido e Portugal" afirmou numa ação em Espinho.



O endurecimento do discurso de Santa Lopes tem justificação. "Se tenho de ser duro é para obter a verdade, porque a verdade é esclarecedora. Odeio hipocrisias e cinismo e é quando estou frente a frente com as pessoas que falo o que tenho que falar" afirmou o ex-provedor.



Já as sondagens internas, que colocam o rival à frente, são desvalorizadas. E a posição de Rui Rio na viabilização de um governo de esquerda não agrada a Santana. "Quando um candidato a líder vem perguntar o que fazer em caso de derrota... está tudo dito. Os militantes sabem quem escolher" rematou.



À noite, à SIC, o antigo primeiro-ministro garantiu estar "em condições de disputar as eleições" e ganhar ao PS. "O Governo perdeu o estado de graça, o PCP está com um pé dentro e um pé fora."



Sobre o passado, Santana tentou evitar a polémica mas admitiu nunca ter pedido desculpas a Henrique Chaves, o ministro que em 2004 se demitiu e ditou a dissolução do Parlamento. Alegou não o ter feito "por uma questão de dignidade". Quanto à entrada no capital do Montepio, Santana Lopes não quis dizer se apoia o negócio, já que a decisão é da atual provedoria da Santa Casa.



PORMENORES

Julgamento do passado

"Acha que algum governo ao fim de quatro meses pode ser julgado?", disse Santana à SIC sobre as críticas ao seu governo.



Aposta no terceiro setor

O antigo provedor da Santa Casa, se chegar a líder do PSD, tem como prioridade de governo a aposta no terceiro setor.



Sem agenda

O ex-autarca do Porto Rui Rio não teve agenda pública esta terça-feira, optando por se preparar para os debates que se seguem.