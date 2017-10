Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Santana Lopes deixa na sexta-feira funções na Santa Casa

Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa anunciou em 10 de outubro que era candidato à liderança do PSD.

Por Lusa | 15:55

O candidato à liderança do PSD Pedro Santana Lopes termina na sexta-feira funções como Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), disse à Lusa fonte da instituição.



De acordo com uma mensagem de correio eletrónico que circula na Santa Casa, Santana Lopes convidou todos os funcionários para estarem presentes pelas 12H15 de sexta-feira numa das salas da instituição, para o que será uma despedida dos trabalhadores.



Santana Lopes, que está na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa desde 2011, encontrava-se a desempenhar o segundo mandato e era já o provedor por mais tempo em funções desde o 25 de Abril.



Desta forma, o antigo primeiro-ministro irá apresentar publicamente a sua candidatura à liderança do PSD - no domingo, em Santarém - já desligado das funções de provedor da Santa Casa.



O Governo divulgou em 11 de outubro a nomeação de Edmundo Martinho para o cargo de provedor da SCML, após Pedro Santana Lopes ter comunicado a sua saída.



Pedro Santana Lopes anunciou em 10 de outubro que era candidato à liderança do PSD, no programa de debate semanal com o socialista António Vitorino, do qual se despediu também esta semana.



O PSD escolherá o seu próximo presidente em 13 de janeiro em eleições diretas, com Congresso em Lisboa entre 16 e 18 de fevereiro.



Até agora, anunciaram-se como candidatos à liderança do PSD o antigo presidente da Câmara do Porto Rui Rio e o antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes.



O atual presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, já disse que não se recandidata ao cargo que ocupa desde 2010.