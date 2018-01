Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Santana Lopes diz que se candidata para melhorar a vida dos portugueses

Antigo primeiro-ministro diz que o seu objetivo é alterar "as condições do povo".

10:06

Pedro Santana Lopes disse, na terça-feira à noite, em Pombal, que não se candidata à liderança do PSD para se resignar, mas para melhorar a vida dos portugueses, num país onde o desequilíbrio territorial é um problema.



"Se fosse para gerir o que existe como está ficava onde estava", sublinhou o ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, num jantar na freguesia de Vermoil com cerca de 300 apoiantes.



Num recado dirigido a Rui Rio, seu adversário nas eleições de sábado, Santana Lopes disse que se candidata para ser líder do PSD "não para viabilizar governos do PS".



O candidato à liderança dos social-democratas disse que vem por "razões positivas, de aposta e de convicção em relação ao nosso país" e defendeu uma aposta no crescimento económico baseado na inovação, uma política fiscal ousada e uma mudança no tempo das decisões judiciais.



O antigo primeiro-ministro diz que o seu objetivo é alterar "as condições do povo, do qual 47% vive com menos de 10 mil euros brutos anuais, essa é que é a realidade".



Santana Lopes criticou a enorme carga fiscal que pende sobre os portugueses, a saúde a "rebentar pelas costuras", a proteção civil, da qual "não vale apenas dizermos nada, pois sabe bem esta região o que representa a ausência ou a falha do Estado nesta área" e as demoras na justiça, que afastam o investidores.



Falou do seu trabalho como primeiro-ministro, provedor da Misericórdia de Lisboa e presidente da Câmara da Figueira da Foz e mostrou-se disponível para no domingo, "após ganhar as eleições, chamar todos para trabalhar", fazendo jus ao 'slogan' "Unir o partido para depois ganhar o país".