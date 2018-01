Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Santana Lopes rejeita a ideia de um “bloco central”

Candidato admite apoiar uma possível recandidatura de Marcelo a Belém.

08:49

O ex-primeiro-ministro Pedro Santana Lopes e candidato à liderança dos sociais-democratas considera que os dois principais partidos – PSD e PS – não devem estar juntos num Governo, rejeitando a ideia de um bloco central.



O também ex-provedor da Santa Casa formalizou ontem a candidatura ao partido, com a entrega das assinaturas recolhidas e moção de estratégia na sede social-democrata, em Lisboa. Santana vincou ter como principal objetivo vencer as próximas legislativas.



Questionado sobre uma eventual aproximação aos socialistas numa próxima legislatura, Santana foi categórico: "Entendemos que deve haver alternativa entre os dois principais partidos do sistema partidário, não devem estar juntos no Governo".



O antigo governante alertou também para os riscos de extremismo que tal solução acarretaria. "A possibilidade de isso vir a acontecer leva à erosão dos principais partidos de centro."



Apesar do desaire do PSD nas últimas autárquicas, Santana não considera "que o partido esteja assim tão mal ao ponto de ter de ser reinventado", "tem sim de pensar em inovar."



No discurso não faltaram elogios à prestação do Presidente da República. O candidato avançou que, por isso, apoiará uma possível recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa a Belém.



Para além de Santana, também Rui Rio já tinha formalizado a candidatura. As eleições diretas no PSD acontecem no próximo dia 13 de janeiro.