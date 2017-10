Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Santana Lopes diz que concorre à liderança do PSD "para unir o partido"

Antigo primeiro ministro apresenta-se na corrida contra Rui Rio em Santarém.

16:54

Pedro Santana Lopes disse este domingo que se candidata a líder do PSD para "unir o partido". O antigo primeiro-ministro discursa na Feira Nacional de Santarém.



Numa primeira parte do discurso, Santana apontou à situação interna do partido e quis demarcar-se. "Nunca andei a dizer mal do partido, nem apoiei candidatos que fossem contra o partido", disse, numa referência ao apoio que o rival na corrida à liderança, Rui Rio, deu a Rui Moreira na primeira campanha para a câmara do Porto.



Sobre o Governo e a esquerda, Santana diz não gostar da expressão 'geringonça'. "Estamos perante uma frente de esquerda, com comunistas e bloquistas, num arranjo que fizeram para governar o país". "Nós conseguimos fazer melhor", garante Santana.