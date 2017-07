Secretária de Estado dos Assuntos Europeus foi convidada a sair em maio

Candidatura de Portugal à Agência do Medicamento na origem de mal-estar diplomático.

15.07.17

A demissão acabou por acontecer esta sexta-feira, sob o pretexto da saída de mais três secretários de Estado, arguidos no caso das viagens da Galp, durante esta semana.



O lugar deixado vago por Margarida Marques foi ocupado por Ana Paula Zacarias.

A secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Margarida Marques, foi convidada a sair do Governo no passado mês de maio.Ao que tudo indica, a decisão foi tomada devido a um mal-estar instaurado entre membros do corpo diplomático, que poderá ter sido causado pela condução do processo de candidatura de Portugal à Agência do Medicamento (Margarida Marques terá considerado que não valia a pena incluir o Porto na candidatura).A decisão foi-lhe informada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, a pedido do primeiro-ministro, António Costa, segundo apurou o Expresso. Ao jornal, Margarida Marques assegura que não pediu explicações ao Governo porque demissões são coisas que "acontecem na vida política".A data de saída não ficou, no entanto, decidida na hora, pois António Costa não sabia ainda quando seria o melhor momento para mexer no Executivo.