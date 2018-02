Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Simulador de pensão disponível em maio

Contas vão ser feitas a partir dos anos de carreira do trabalhador.

Por Raquel Oliveira | 09:08

A Segurança Social vai disponibilizar a partir de maio um simulador de pensões. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo ministro da Segurança Social, Vieira da Silva, explicando que as contas vão ser feitas a partir da própria carreira dos contribuintes.



O simulador de pensões, que já entrou em fase de testes, irá permitir que os contribuintes tenham uma ideia mais próxima da realidade sobre quanto vai ser o valor da reforma e quais as penalizações em caso de antecipação da saída do mercado de trabalho.



O simulador, ressalva, "vai ser mais fiável para quem o utiliza perto da idade da reforma do que para um jovem". Quanto ao corte na Taxa Social Única proposto pela Confederação do Comércio (CCP), Vieira da Silva diz que a "a redução é uma matéria tóxica" neste momento.



Entretanto, o Complemento Solidário para Idosos vai aumentar 1,8% este ano, fixando-se em 5175,82 euros/ano. Já o valor de referência do antigo rendimento mínimo foi atualizado para 186,68 euros, o que corresponde a uma subida de 1,5% de acordo com as portarias esta quarta-feira publicadas em Diário da República.



O Executivo tem vindo a repor o corte ao Rendimento Social de Inserção do anterior Governo, em 25% ao ano. De acordo com esta reposição, passou de 178,15 euros em 2015 para 186,68 euros, em 2018: aumentou 8,53 euros.