Sindicato acusa organização do Congresso do PSD de desrespeitar fotojornalistas

Repórteres fotográficos que cobrem a reunião magna foram impedidos de chegar junto do antigo e atual líderes do partido.

18:32

O Sindicato dos Jornalistas criticou esta sábado a organização do Congresso do PSD, considerando que desrespeitou o trabalho dos repórteres fotográficos que cobrem a reunião magna ao serem impedidos de chegarem junto do antigo e atual líderes.



"O que aconteceu ontem [sexta-feira] no congresso do PSD é mais um caso revelador do desrespeito pelo trabalho de jornalistas com carteira profissional e acreditados para cobrirem o evento", acusa em comunicado o Sindicato dos Jornalistas (SJ).



O SJ apela ao PSD que "garanta condições de trabalho e liberdade de movimentos aos jornalistas que cobrem o congresso (...) e critica qualquer tentativa de selecionar jornalistas que podem ter acesso próximo e privilegiado aos líderes do partido, adotando um comportamento discriminatório".



Contactada pela Lusa, a organização do 37.º Congresso Nacional do PSD, que decorre desde sexta-feira e até domingo no Centro de Congressos de Lisboa, optou por não fazer comentários.



Referindo-se aos trabalhos do primeiro dia do congresso, em que estiveram juntos o ainda presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, e o líder eleito, Rui Rio, o SJ diz que se verificaram "momentos de confusão entre estes profissionais e elementos da equipa responsável pela segurança, com o gabinete de comunicação do partido a não desempenhar bem o seu papel e a mostrar que não compreende a especificidade do trabalho dos fotojornalistas".