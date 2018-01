Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sindicatos contra revisões às novas tabelas da ADSE

FESAP e Frente Comum não aceitam adiamento dos novos preços.

Por Beatriz Ferreira | 08:41

Os sindicatos representados no Conselho Geral e de Supervisão da ADSE não aceitam revisões às novas tabelas, aprovadas por este órgão consultivo.



A aplicação dos novos preços, prevista para 1 de março, será adiada, dado que a tabela não foi publicada com os devidos 30 dias de antecedência.



O CM sabe que o conselho diretivo espera uma contraproposta dos privados para apresentar as tabelas finais, o que não agrada aos sindicatos.



"As tabelas são matéria fechada", diz ao CM José Abraão, da FESAP, admitindo negociações "só após a entrada em vigor". "Se a ADSE aceitar o adiamento está a ceder à chantagem dos privados", defende Eugénio Rosa, da CGTP.