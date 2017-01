Site da CIA engana-se no nome do líder do PSD

Foi, igualmente, presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), de 2002 a 2013.



Para além da sua carreira política, também foi professor do Ensino Secundário. Fernando Ruas é, neste momento, eurodeputado do PSD na Comissão Europeia . Foi, de 1989 a 2013, presidente da Câmara Municipal de Viseu e deputado da Assembleia da República de 1995 a 2002.Foi, igualmente, presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), de 2002 a 2013.Para além da sua carreira política, também foi professor do Ensino Secundário.

No entanto, no seu "factbook" sobre Portugal (uma espécie de Wikipédia de informação importante que a organização mantém no seu site oficial), a CIA parece confundir um pormenor importante. Na secção que mantém sobre política, a agência diz que o presidente do Partido Social-Democrata (PSD) é... Fernando Ruas.Recorde-se que o líder do PSD é o antigo primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho. Fernando Ruas é presidente, sim, mas do Congresso Nacional dos sociais-democratas.