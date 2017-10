Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sócrates reage à Ordem e afirma que é licenciado

Instituição profissional esclareceu que ex-primeiro-ministro não detém título profissional.

18:27

Depois de a Ordem dos Engenheiros ter emitido um comunicado no qual esclarece que José Sócrates não é engenheiro, uma vez que nunca esteve inscrito na instituição profissional, Sócrates não tardou a reagir ao documento.



Através de uma publicação no Facebook, Sócrates sublinha o facto de ser licenciado em Engenharia Civil e de nunca ter reclamado o título profissional.



"Isto é absolutamente miserável, é o que é. Sou licenciado em engenharia civil. Nunca me inscrevi na ordem porque desde 1987 deixei de exercer funções profissionais na área de engenharia. Nunca reclamei nenhum título profissional de engenheiro civil. Sou chamado de engenheiro por ser, como sou, licenciado em engenharia civil", esclarece o antigo governante na sua página pessoal do Facebook.



No comunicado divulgado pela Ordem dos Engenheiros, a instituição reforça o facto de não haver conhecimento de que o título profissional de Engenheiro tenha sido "alguma vez utilizado indevidamente" por José Sócrates, apesar das "múltiplas situações em que a menção a esse título profissional é feita indevidamente por terceiros", em situações públicas.



No documento, a instituição profissional garante que vai proceder ao contacto com a Assembleia da República, de modo a alertar para o facto de na biografia do antigo governante, constar que este é engenheiro.