Solidariedade é "obrigação ética" para países que queiram estar na UE

"A solidariedade deve ser o valor político supremo do projeto europeu. É um elemento comum para compreender e enfrentar crises como as do euro, dos refugiados ou segurança", defendeu.Carlos Moedas considerou que o populismo que hoje se observa na Europa "é a expressão acabada da erosão desta solidariedade", apontando que os populistas da extrema-esquerda e da extrema-direita "têm em comum uma visão egoísta, centrada no curto prazo".O comissário europeu apontou a conectividade - física e digital - como um fator determinante, no futuro."A prosperidade de cada país passa cada vez mais pelo grau de conectividade física e digital com o resto do mundo e a forma como se consegue explorar essa conectividade para potenciar a economia", sustentou.O comissário fez votos que "o grande desígnio" da agenda económica da UE na próxima década seja o investimento na conectividade dentro da Europa e na conectividade da Europa com o resto do mundo."Este é o ponto em que Portugal pode e deve ter um papel decisivo, devido à sua ligação com a lusofonia", sublinhou.O seminário diplomático, que decorre hoje e quinta-feira em Lisboa, é uma iniciativa anual do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que reúne os embaixadores portugueses com membros do Governo e representantes da sociedade civil, academia e meio empresarial.