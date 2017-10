Tancos leva PS a chamar ministro da Defesa com urgência ao Parlamento

Material furtado dos paióis foi recuperado na Chamusca.

Por Lusa | 11:37

O PS anunciou esta quarta-feira que vai chamar com caráter de urgência o ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, à Comissão Parlamentar de Defesa, na sequência da interceção pela Polícia Judiciária Militar do material roubado na base de Tancos.



Este requerimento da bancada socialista foi transmitido à agência Lusa por fonte oficial da direção do Grupo parlamentar do PS.



A Polícia Judiciária Militar informou que intercetou na região da Chamusca, distrito de Santarém, o material roubado da base de Tancos.