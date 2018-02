Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Teotónio de Almeida vai presidir às comemorações do Dia de Portugal

Escolha foi feita pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

11:45

O Presidente da República anunciou hoje a designação de Onésimo Teotónio de Almeida para presidir às comemorações do Dia de Portugal, que se vão desenrolar em Ponta Delgada, nos Açores, e em Boston, nos Estados Unidos da América.



"O Presidente da República decidiu nomear o Prof. Doutor Onésimo Teotónio de Almeida para presidir às comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas deste ano", lê-se numa nota colocada hoje no site da Presidência da República.



"Estas comemorações desenrolar-se-ão em Ponta Delgada, nos Açores, e em Boston, nos Estados Unidos da América", acrescenta a mesma nota.



Onésimo de Almeida é natural da ilha de São Miguel e é Professor Catedrático da Universidade de Brown, em Providence, Rhode Island, EUA, conclui o texto.