Trás-os-Montes retira dois bastiões ao PSD

Júlia Rodrigues conquista município sempre gerido à direita e será a primeira mulher na presidência.

Por Tânia Rei | 03.10.17

Há 16 anos que a Câmara de Chaves fugia ao PS. No domingo, foi recuperada e com maioria absoluta por Nuno Vaz.



Também em Mirandela a socialista eleita, Júlia Rodrigues, fala em mudança "histórica". E não é para menos, já que esta é a primeira vez que o concelho vira à esquerda depois de 35 anos de liderança social-democrata e seis com o CDS-PP.



Entre um cumprimento e outro, na ressaca da vitória partilhada com família, amigos e apoiantes, a médica veterinária de 45 anos garante maior proximidade da câmara à população.



"Vai ser diferente e melhor. Não por ser mulher, mas por todo o meu percurso e pela equipa que está comigo", garante ao CM.



Aumentar a empregabilidade e atrair investimento são dois objetivos. "Os municípios desta região são muito competitivos entre si para tentar captar novos investidores. Queremos apoiar o comércio local e avançar para a requalificação do complexo agroindustrial do Cachão, ainda que de uma forma faseada", reforça Júlia Rodrigues, deputada na Assembleia da República há dois anos .



Já Nuno Vaz, advogado natural da aldeia de Travanca, conta que foi "a proximidade com as pessoas" que o conduziu à vitória em Chaves.



O autarca eleito, de 47 anos, passou o dia de ontem a retribuir as chamadas e mensagens de parabéns, mas já a pensar no urbanismo da cidade, em "restaurar o amor próprio dos flavienses", no estímulo das atividades económicas e na fixação de jovens.



"Queremos discutir com o poder central formas de mitigar a interioridade e a desertificação", indica ao Correio da Manhã o socialista que conquistou quatro dos sete mandatos no executivo municipal.