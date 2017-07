Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três ex-secretários de Estado com termo de identidade e residência

Em causa as viagens pagas pela Galp para assistirem aos jogos do Euro 2016.

20:20

Rocha Andrade, Jorge Costa Oliveira e João Vasconcelos ficaram com termo de identidade e residência no processo das viagens pagas pela Galp aos jogos do Euro 2016.



Os três ex-secretários de Estado foram ouvidos no DIAP na condição de arguidos.



Em atualização