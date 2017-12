Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um trabalhador em cada oito é funcionário público

Portugal é dos países da União Europeia que mais gastam com a Função Pública.

Por Beatriz Ferreira | 19.12.17

Em 100 portugueses em idade ativa, 12,8 trabalham na Função Pública. De acordo com o Boletim Estatístico do Emprego Público, em junho deste ano um trabalhador em cada oito era funcionário público, num total de 668 338 funcionários do Estado.



O número representa uma descida de 8,2% em relação a 2011, mas um aumento de 1,3% face ao mesmo período do ano passado. Dos que saíram, a maioria fê-lo para a reforma (que representa 47,6% das saídas).



O documento, divulgado ontem, mostra ainda que foram as contratações na Educação e na Saúde que mais contribuíram para esta subida. As duas atividades concentram, aliás, 55,1% do emprego na Administração Pública.



Os funcionários públicos viram os salários subir em 2017, face ao ano anterior - em parte devido ao fim de cortes impostos pela Troika ou ao aumento do subsídio de refeição. Em abril de 2017, um trabalhador do Estado ganhava, em média, 1676,8 por mês, mais 32,3 euros do que no período homólogo.



Acima deste valor, ganhavam, entre outros, os trabalhadores em "atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares" (1976,7 euros), "atividades financeiras e de seguros" ( 2 541,8 euros) e "ensino superior na Educação" (2 507,2 euros).



Já as profissões ligadas à "Educação" e "Administração Pública, Defesa e Segurança Social obrigatória" que, em conjunto, pesam 70,5% no Estado, auferiam 1799,4 euros e 1565,7 euros, respetivamente, passando a levar para casa em 2017 mais 20,2 euros e 37,3 euros por mês.



Os dados revelam ainda que Portugal é dos países da UE que mais gastam em salários da Função Pública: por cá, cerca de 11,1% do PIB destina-se ao pagamento destes profissionais. Já a média europeia fixa-se em 10% do PIB.



Quase no final da tabela está a Alemanha, que despende apenas 7,5% do PIB com a Função Pública.