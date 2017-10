Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Vamos refletir sobre reorganização da proteção civil na União Europeia", diz Jean-Claude Juncker

Presidente da Comissão Europeia presente na reunião do Conselho de Estado.

Por Lusa | 18:19

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, afirmou hoje que, a pedido de Portugal, vai ser feita uma reflexão sobre a reorganização da proteção civil na União Europeia, da qual já encarregou o comissário responsável por esta área.



Jean-Claude Juncker falava no Palácio de Belém, em Lisboa, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao seu lado, antes da reunião do Conselho de Estado, na qual o presidente da Comissão Europeia foi convidado a participar.



"Nós estamos solidários com Portugal. Pusemos em andamento todos os esforços que os mecanismos europeus nos permitem oferecer aos nossos amigos de Portugal. E vamos refletir, a pedido de Portugal, sobre a reorganização da proteção civil na Europa, que tem lacunas e fraquezas que é preciso remediar. Encarreguei o comissário respetivo de o fazer", afirmou Juncker.



O presidente da Comissão Europeia contou que pensou muito em Portugal por causa dos fogos deste mês, que mataram 45 pessoas, e que ficou afetado pessoalmente, porque "houve mortes nos incêndios" de conterrâneos seus do Luxemburgo que estavam de visita a Portugal.



No início da sua intervenção, Juncker referiu que no Luxemburgo criou "uma relação de respeito e cordialidade com a comunidade portuguesa" e declarou-se "muito contente de estar de volta a Portugal", acrescentando: "Está entre os meus países preferidos, se não o meu país preferido".



Quanto ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tratou-o por "velho amigo", que tem a impressão de conhecer "há séculos" e com quem mantém "uma amizade que resiste a tudo".



O presidente da Comissão Europeia declarou-se "muito honrado" por ter sido convidado pelo chefe de Estado português para a reunião de hoje do Conselho de Estado e por ir receber, na terça-feira, um doutoramento honoris causa atribuído pela Universidade de Coimbra.



Por sua vez, Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu-lhe por ter aceitado o convite e pelo apoio dado a Portugal na sequência dos incêndios deste mês, "com palavras de solidariedade, mas também com decisões no sentido de uma solidariedade institucional europeia".



O Presidente da República agradeceu também a decisão da União Europeia de entregar os 50.000 euros do prémio Princesa das Astúrias da Concórdia às vítimas dos incêndios em Portugal e Espanha.



O chefe de Estado voltou ainda a elogiar o seu "discurso notável" de Jean-Claude Juncker sobre "o estado da União", considerando que traçou "uma perspetiva muito ambiciosa e corajosa sobre a Europa, a União Europeia e o mundo".