Verba para floresta não trava alívio fiscal

António Costa garante que nem todas as medidas que o Governo vai aprovar têm impacto no défice.

Por Diana Ramos | 02:23

O debate da moção de censura do CDS acabou por servir para o primeiro- -ministro se justificar perante os partidos que apoiam o Governo, sobretudo o PCP, garantindo que a aprovação de medidas de defesa da floresta não irá sacrificar a reposição de rendimentos das famílias, fixada na proposta de Orçamento do Estado de 2018. Como previsto, PS, PCP, BE, Verdes e PAN chumbaram a iniciativa centrista, com 122 votos contra e 105 a favor. Três deputados estiveram ausentes na votação.



"Nenhuma das medidas adotadas para a reposição de rendimentos dos portugueses, ou aumento do investimento ou redução da carga fiscal será sacrificada", afiançou António Costa ao deputado do PCP António Filipe, que se manifestou contra uma "nova troika" a pretexto do combate aos fogos. Logo no início do debate, a líder centrista Assunção Cristas justificou a moção com a necessidade de dar voz "à censura popular", lembrando que "quando o País precisava de um estadista constatou que tinha um político habilidoso".



Também o PSD, pela voz do líder parlamentar Hugo Soares, acusou Costa de "soberba, incompetência e insensibilidade", ao mesmo tempo que frisou que o primeiro-ministro baseou as nomeações para a Proteção Civil somente no "amiguismo".



Catarina Martins, do BE, afirmou que usar a moção de censura como "instrumento para os partidos avaliarem se a morte de mais de 100 pessoas é grave é obsceno", mas também atirou a Costa, sublinhando que tinha de explicar "como pôde o Governo estar tão impreparado este ano". Embalado pelo apoio – mais tímido do que o habitual – à esquerda, Costa retorquiu que "a resposta da direita é derrubar o Governo" e a do Executivo "é reconstruir".



"Governo tem de estar à altura"

Depois de ter exigido uma clarificação da maioria parlamentar, o Presidente da República afirmou ontem, em Lisboa, que com o chumbo da moção de censura "a democracia funcionou". Ainda assim, Marcelo Rebelo de Sousa deixou novo aviso a António Costa, frisando que "o Governo tem de estar à altura desta confiança parlamentar".



À margem da entrega do prémio Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural ao cineasta Wim Wenders, o Chefe de Estado explicou que "tornou-se mais claro que a floresta deve ser uma prioridade política nacional". E sublinhou que, apesar das divergências "naturais" no debate político e parlamentar, deve haver "uma convergência imposta pelo interesse de todos" para a reconstrução no terreno e defesa da floresta.