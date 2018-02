Vice-presidente do CDS assume homossexualidade

Adolfo Mesquita Nunes é o primeiro alto dirigente de um partido a admitir ser homossexual em Portugal.

"Escreveram 'gay' num cartaz meu que estava num cruzamento muito movimentado. Pedi que não o substituíssem porque não era metira", diz, assegurando que falou com a equipa e disse que "se alguém achasse isto era um problema", poderia sair. "Ninguém saiu. E o cartaz lá ficou quatro meses", acrescenta.



"Passei por ele centenas de vezes e nunca me arrependi de o não ter tirado", diz o antigo secretário de estado do Turismo, durante a entrevista deste sábado.



Sem problemas, encarou a situação com naturalidade, apesar de assumir um cargo de destaque num partido conservador e democrata-cristão. A veia de liberal vem da família e dos seus valores, que incluem a defesa da liberdade como um valor que "vem antes da própria vida".

