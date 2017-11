Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mourinho mata fome a Centeno com M&M's

Secretário de Estado deu chocolates a Ministro durante debate do Orçamento do Estado.

16:39

O Ministro das Finanças, Mário Centeno, enfrentou a longa maratona do debate final do Orçamento de Estado para 2018 com chocolates e M&M's disponibilizados pelo Secretário de Estado Ricardo Mourinho.



Cinco horas de debate e mais de 100 perguntas respondidas deixaram Mário Centeno com fome, não recusando assim os doces oferecidos pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.