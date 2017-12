Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vieira da Silva deu 100 mil euros a IPSS da sogra

Elvira Fertuzinhos é presidente do Centro Social D.Manuel Monteiro de Castro, em Guimarães.

22.12.17

Vieira da Silva concedeu um subsídio de 100 mil euros ao Centro Social D.Manuel Monteiro de Castro, uma IPSS de Guimarães, que é presidida pela sua sogra, Elvira Fertuzinhos.



O dinheiro foi disponibilizado a 4 de março de 2009, segundo avança o jornal i. Em 2010, a mãe da deputada socialista Sónia Fertuzinhos - mulher de Vieira da Silva - passou a receber um vencimento base de mil euros que em abril de 2016 aumentou para 1177 euros.



A este valor mensal, a presidente da instituição particular de solidariedade social ainda soma uma reforma mensal de 1050 euros que começou a receber em 2010.



Em 2008, Vieira da Silva esteve com a mulher nesta IPSS onde Elvira admitiu passar dificuldades na obra que demorou 10 anos a entrar em funcionamento mas não deixou de agradecer os apoios disponibilizados os apoios governamentais que recebeu.



Recorde-se que quando foi concedido o subsídio ao Centro Social, Vieira da Silva era ministro do Trabalho e da Solidariedade Social no governo de José Sócrates.