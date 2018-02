Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vieira da Silva diz que "todos devem contribuir para não ampliar conflito" na Autoeuropa

Ministro acredita que a situação vai ser ultrapassada entre os trabalhadores e a administração da fábrica da Volkswagen.

20:50

O ministro do Trabalho disse esta quarta-feira que "todos devem contribuir para não ampliar de forma artificial o conflito" laboral na Autoeuropa, acreditando que a situação vai ser ultrapassada entre os trabalhadores e a administração da fábrica da Volkswagen.



"Ninguém tem o direito de contestar aquilo que são os direitos dos trabalhadores e a sua legitimidade para negociar, mas julgo que todos devem contribuir para não ampliar de forma artificial um conflito que é um conflito interno" da empresa, disse Vieira da Silva, à saída da Concertação Social.



O governante sublinhou que "todos os sinais" vão no sentido de que o conflito seja resolvido "dentro da Autoeuropa" e recusou que esteja a haver uma "convulsão" na fábrica de Palmela.



"Não tenho nenhuma indicação concreta de dentro da Autoeuropa que estejamos próximos de uma convulsão", afirmou o ministro, acrescentando que está a ser feito um caminho para "criar todas as condições necessárias para que, no respeito pelo bem-estar dos trabalhadores e dos seus direitos, a empresa atinja os objetivos que tem".



Vieira da Silva adiantou que "está a correr no âmbito daquilo que é o modelo que tem permitido à Autoeuropa viver em paz social".