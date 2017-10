Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitórias esmagadoras, derrotas por um fio. Resultados fora do comum nas autárquicas

Conheça os concelhos em que um partido levou todos os vereadores e outros onde a emoção durou até ao fim.

Por José Carlos Marques | 02.10.17

A festa foi rija na noite de domingo em Paredes de Coura, concelho do distrito de Viana do Castelo. Vítor Paulo Pereira conseguiu a reeleição pelo Partido Socialista e fê-lo com uma vitória estrondosa. O autarca conseguiu 76,58% dos votos e arrebatou todos os cinco mandatos em disputa. O homem que se destacou ao longo dos anos por organizar o Festival de Paredes de Coura terá conseguido uma das maiores, se não a maior vitória do PS em território nacional.



Vitória de arromba na Pampilhosa

Mas Vítor Pereira perde a competição para um autarca do PSD. José Brito Dias volta a ser eleito para um terceiro mandato à frente do município de Pampilhosa da Serra (Coimbra) e também aqui o partido vencedor arrebatou todos os cinco lugares do executivo camarário. O atual presidente conseguiu, desta vez, chegar aos 78,58% dos votos, o que até representa uma descida em relação aos 83,12% conseguidos em 2013.



Emoção até à última em Almada

Do outro lado do espetro, alguns dos vencedores da noite tiveram de esperar até à última hora para saber se tinham ganho a eleição. Entre eles os detentores de dois bastiões comunistas: Almada e Alcochete. Os números de Almada, câmara conquistada pela atriz socialista Inês de Medeiros ao comunista Joaquim Judas, impressionam. A filha do maestro Vitorino d'Almeida chegou aos 20 mil 819 votos, contra os 20 497 de Judas. Ou seja, a eleição decidiu-se por uns meros 313 votos.



Alcochete caiu por um punhado de votos

Também na Margem Sul do Tejo, a luta em Alcochete foi renhida. A tal ponto que apenas 190 votos separaram o candidato do PCP, o até agora vice-presidente da câmara, José Luís Alfélua do vencedor, o socialista Fernando Pinto. O Ps chega a 34,41% dos votos, com 2856 e o PCP ficou-se pelos 32,12% e 2666 votos.



Votação à justa em Camarate

De referir outro duelo intenso, o que aconteceu em Camarate, Unhos e Apelação, freguesia de Loures. Também aí o PCP perdeu para o PS por apenas 143 votos, num universo de quase 8 mil divididos entre socialistas e comunistas.