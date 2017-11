Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Voto pelo mandado de prisão de governantes catalães apresentado pelo BE é chumbado

PSD, PS e CDS-PP uniram-se contra o voto de protesto apresentado pelos bloquistas.

Por Lusa | 20:14

O parlamento recusou esta sexta-feira um voto apresentado pelo BE de protesto pelo mandado de prisão de governantes catalães e da posição do Governo português sobre a proclamação da independência da Catalunha.



PSD, PS e CDS-PP uniram-se contra o voto de protesto apresentado pelos bloquistas, que congregou os votos a favor de BE, PCP, PEV e PAN e de alguns socialistas desalinhados.



Votaram a favor do ponto que protestava "pelo mandado de prisão de governantes do governo regional da Catalunha e a constituição desses presos políticos" os deputados do PS Pedro Bacelar de Vasconcelos, Helena Roseta, Tiago Barbosa Ribeiro, Isabel Moreira e Maria da Luz Rosinha; o também socialista Ascenso Simões absteve-se.



O protesto pela "missiva que transcrevia o essencial da posição do governo do Reino de Espanha, relativamente à proclamação da independência da Catalunha", mereceu a abstenção dos socialistas Pedro Bacelar de Vasconcelos e Helena Roseta.



"A condução do processo catalão por parte do governo do Reino de Espanha merece condenação dos países democráticos" lê-se no texto, que qualifica de "incompreensível" o documento oficial que Portugal enviou ao governo de Espanha.



No voto argumentava-se que a posição do Governo português, de não reconhecimento da independência da República da Catalunha não continha "uma única referência à necessidade de encontrar soluções para a questão catalã que respeitem o direito de autodeterminação do povo catalão e que se baseiam em princípios democráticos".



"Ainda mais incompreensível do que o conteúdo dessa missiva enviada pelo governo português é a forma como ela foi elaborada: claramente baseada numa minuta que foi difundida pelo governo de Mariano Rajoy, onde era dada a indicação da posição que deveria ser tomada relativamente à proclamação da independência da República da Catalunha", defendia-se no texto.



O parlamento regional da Catalunha aprovou na passada sexta-feira a independência da região, numa votação sem a presença da oposição, que abandonou a assembleia regional e deixou bandeiras espanholas nos lugares que ocupava.



No mesmo dia, o executivo de Mariano Rajoy, do Partido Popular (direita), apoiado pelo maior partido da oposição, os socialistas do PSOE, anunciou a dissolução do parlamento regional, a realização de eleições em 21 de dezembro próximo e a destituição de todo o governo catalão, entre outras medidas.