Autoridades investigam ambiente em Paio Pires

Direção-Geral de Saúde garante avaliação de risco na zona da Siderurgia Nacional.

Por Cláudia Borges Monteiro e Edgar Nascimento | 09:52

Já está a ser feita na zona de Paio Pires (Seixal), junto à Siderurgia Nacional, a avaliação prévia de risco ambiental. A garantia foi dada pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, que, em entrevista à Lusa, explicou ser necessário perceber que tipo de poluentes estão em causa, qual a população exposta e quais as consequências que podem causar. "É preciso saber exatamente que partículas e depois perceber como têm impacto na saúde das pessoas."



O assunto está entregue ao delegado de Saúde da Região de Lisboa e Vale do Tejo. Contudo, Graça Freitas admitiu que o problema pode passar para a responsabilidade a nível nacional, no âmbito da saúde pública. A resposta da diretora-geral da Saúde surge após a apresentação de uma queixa na União Europeia feita pelo grupo Os Contaminados, movimento de cidadãos que denunciou problemas ambientais relacionados com a Siderurgia Nacional.



Ao CM, a Câmara do Seixal explicou que foram desenvolvidos no ano passado "três processos de Avaliação Acústica de Ruído Ambiental", em agosto e em dezembro, estando a autarquia a aguardar a entrega do relatório de avaliação. Durante este ano vai ser lançado o concurso para a elaboração de um estudo epidemiológico e ambiental para avaliar o impacto da Siderurgia Nacional "nas populações da aldeia de Paio Pires e no município do Seixal, que permita conhecer a qualidade do ar e o estado de saúde das populações".



De acordo com a Câmara do Seixal, também vão ser efetuadas recolhas de amostras das partículas que se depositam em edifícios e viaturas, "para determinação da sua origem e natureza". Seguir-se-á a elaboração da Carta da Qualidade do Ar do Município do Seixal.