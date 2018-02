Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cavalete de minas vai ser alvo de intervenção

Monumento inserido no antigo complexo mineiro de S. Pedro da Cova vai ser recuperado.

Por Aureliana Gomes

Abandonado há várias décadas, o Cavalete do Poço de S. Vicente, monumento do antigo complexo mineiro de S. Pedro da Cova, em Gondomar, vai ser alvo de uma intervenção. O objetivo é recuperar uma estrutura degradada, inserida num espaço classificado, em março de 2010, como Monumento de Interesse Público.



O anúncio foi feito pela Câmara Municipal de Gondomar que revelou que está já a ser feito um diagnóstico da condição estrutural do monumento, com o objetivo de "apurar o grau de degradação da construção".



O estudo está a ser realizado pelo Instituto da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto tendo sido montada "uma estrutura de andaimes para possibilitar o acesso em segurança ao cavalete na sua plenitude". O



espaço que esteve décadas ao abandono pertencia a uma empresa privada, que, devido a dívidas, foi alvo de uma penhora por parte das Finanças, possibilitando uma hasta pública, na qual a autarquia comprou sete edifícios, em 2016.



Com estas aquisições e obras, a autarquia pretende que "ali funcione um complexo museológico com centro interpretativo, uma verdadeira entrada para o Parque das Serras do Porto, nas vertentes ambiental e turística".



Durante anos, o espaço serviu como depósito de resíduos industriais perigosos vindos da antiga Siderurgia Nacional, mas está recentemente a ser tratado com a remoção do lixo e com o apuramento de responsabilidades criminais.



A limpeza, bem como a requalificação histórica, cultural e ambiental é uma das grandes lutas da população de S. Pedro da Cova há vários anos.