“Como o que quero e não devo nada a ninguém”

Emília Moura festejou ontem 105 anos no lar com os três filhos, quatro netos e seis bisnetos.

Por Fátima Vilaça | 09:14

"Como o que quero, só bebo coca-cola e não devo nada a ninguém." É este o segredo da longevidade de Emília Moura, que ontem festejou 105 anos no Lar Conde de Agrolongo, em Braga. Nascida em Celorico de Basto, ainda antes do início da 1ª Guerra Mundial, a idosa, que tem três filhos, quatro netos e seis bisnetos, não tem qualquer problema de saúde. Entrou no lar há dois anos, por opção própria. É a utente mais velha da instituição.



"Quando decidiu vir para cá ainda era ela que cozinhava, ia às compras e todos os dias ia ao café sozinha", disse ao CM Maria José Moura, a filha mais nova da aniversariante. Sem conseguir disfarçar a emoção e o orgulho, Maria José disse que para os filhos é "uma bênção, poder festejar 105 anos sem dores, sem queixas, sempre alegre".



Nascida em Celorico de Basto, a 7 de fevereiro de 1913, Emília Moura casou-se com 33 anos. Foi viver para Coimbra para acompanhar a vida profissional do marido e o casal mudou-se depois para Braga, já com os três filhos, onde fixou residência.

Embora a idade avançada lhe trave a fala e a tenha deixado quase sem audição, Emília continua a ser a mulher vaidosa e bem-disposta que os filhos conheceram.



"Adorava os filhos, sempre foram a sua única preocupação. De resto, gostava muito de se arranjar e não tinha problemas com ninguém", contou ao CM António Moura, o filho do meio. Dos perto de 180 utentes do Lar Conde de Agrolongo, em Braga, Emília Moura é a mais velha.



"É um orgulho para a instituição festejar os 105 anos de uma utente assim lúcida e animada", confessou o presidente João Gonçalves.