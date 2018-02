Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Empresas levam Viana a defender nova ponte

EN203 está sobrelotada e os transportes de grandes dimensões obrigam a interromper a circulação na cidade.

Por Manuel Jorge Bento | 09:06

Camiões com cartão e caixas produzidas na Europac a circular na sobrecarregada EN203, e veículos de transporte de aerogeradores e componentes de torres eólicas que obrigam a parar o trânsito na A28 e nos acessos a Viana do Castelo levam a câmara a lutar pela construção de uma nova ponte sobre o rio Lima, entre o nó de Nogueira da A27 e a estrada nacional, e um acesso do nó da A28 ao vale do Neiva.



"Já tive uma primeira reunião com o projetista da nova ponte e vamos agora iniciar os contactos com o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas", afirmou José Maria Costa, presidente da Câmara de Viana do Castelo, numa tertúlia sobre o futuro da capital do Alto Minho, promovida pela CDU.



"Já tenho uma estimativa, que rondará os 10 a 12 milhões de euros. Estamos a falar da construção de uma ponte numa zona do leito do rio que é bastante estreita", indicou o autarca, que espera financiamento europeu.



O objetivo é "aumentar a mobilidade entre as duas margens do rio e criar condições de competitividade económica às empresas que estão instaladas no concelho", disse. O estudo prévio para a construção da nova ponte deverá ser lançado a breve prazo.



José Maria Costa revelou ainda que o executivo municipal também adjudicou outro estudo prévio, para a construção de um acesso rodoviário entre o nó da A28 e o vale do Neiva, onde está uma das mais importantes zonas empresariais e industriais de Viana.



"Neste momento temos onze novos projetos de investimento no concelho e alguns são reinvestimentos de empresas de Viana do Castelo", revelou o presidente da autarquia.