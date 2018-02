Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Esta água nem para lavar os dentes serve”

Habitantes de três aldeias obrigados a pagar por água que está imprópria para consumo.

Por Tânia Rei | 09:00

A água que corre nas torneiras dos cerca de 300 habitantes das aldeias de Vilarelho da Raia, Vilarinho da Raia e Vila Meã, no concelho de Chaves, raramente serve para alguma coisa. A cor é castanha. O cheiro é intenso, e as partículas flutuam na água. Um problema que, apesar de não ser novo, se tem agravado nos últimos dois meses. A autarquia de Chaves espera ver o problema resolvido em breve.



Até para o mais básico do dia a dia é preciso usar água de garrafão: "Temos de a comprar no supermercado para cozinhar e lavar os dentes. Para o banho, não temos outra solução, mas no final o chão da banheira parece manchado com café", conta ao CM Elisa Calvão, habitante de Vilarelho da Raia.



Os fontanários da localidade têm a inscrição "imprópria para consumo", mas, garante Elisa, "sai mais límpida e pura do que a das nossas casas". "Esta água não é boa nem para tomar um comprimido. Há pessoas que põem a roupa branca a lavar na máquina, e ficam com ela estragada, mas pagamos a fatura como se ela estivesse boa", acrescenta o morador António Garcia.



O abastecimento é feito através de captação no rio Tâmega. O atual executivo da Câmara Municipal de Chaves, que tomou posse em outubro, afirma estar ao corrente desta situação.



A água, explica o autarca Nuno Vaz, é mesmo "insalubre" em determinadas alturas: "tudo devido a um excesso de teor de ferro e manganês. A anomalia foi detetada em 2011. Está por resolver, espera-se, por pouco tempo: "estão a ser feitos estudos para encontrar uma solução. Até lá, queremos diminuir a presença destes componentes", diz o autarca.