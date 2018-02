Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Lojas com História’ vão ter redução de impostos

Benefícios fiscais podem ser atribuídos a três dezenas de estabelecimentos da cidade.

Por Secundino Cunha | 08:13

A Câmara de Braga e a Associação Comercial acertaram ontem dar uma nova dinâmica ao Conselho Estratégico para a Regeneração Patrimonial e Urbana da cidade (CERPUB), anunciando a redução de IMI para os estabelecimentos certificados como ‘Lojas com História’.



"Nós temos como objetivo central a valorização patrimonial dos espaços comerciais e, dessa forma, teremos de preservar as lojas mais antigas, a que chamamos lojas com história. Para isso, estamos a implementar medidas legais que possam apoiar os comerciantes", disse o vereador das Atividades Económicas, Miguel Bandeira.



Segundo este responsável, "estão, nesta altura, a ser feitos levantamentos e propostas de classificação, de modo a que, em sede de Orçamento de Estado, possam ter redução de IMI".



Ao longo de mais de três décadas, a Câmara de Braga não revelou qualquer interesse pelas lojas mais antigas, tendo permitido o encerramento de estabelecimentos como a Casa Fânzeres, onde, em 1921, foi esculpida a primeira imagem de Nossa Senhora de Fátima. Entretanto, foram fechadas também as portas da Casa Carneiro, da mercearia Abel Forte, da Casa Esperança, da drogaria do Carvalhal, da barbearia Matos (com mais de 150 anos), da Casa Flores, da Casa das Louças e da Paramentaria Amorim, entre outras. Mas há ainda muito para preservar e o Conselho Estratégico para a Regeneração Patrimonial e Urbana de Braga já realizou um levantamento de cerca de 30 estabelecimentos, 15 dos quais com mais de 100 anos, como A Brasileira, as Frigideiras do Cantinho ou o Pereira das Violas.