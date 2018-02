Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quinze toneladas de fumeiro vendidas em quatro dias

Festa da Orelheira e do Fumeiro reúne 80 produtores e expositores até segunda-feira.

Por Manuel Jorge Bento | 09:06

Um leilão de orelheiras, venda de fumeiro e produtos regionais, e uma exposição de artesanato são alguns dos motivos que atraem, a partir de hoje e até segunda-feira, milhares de visitantes ao pavilhão desportivo de Refojos, em Cabeceiras de Basto.



A Festa da Orelheira e do Fumeiro, que inclui também música e teatro, inicia-se esta manhã, com o Carnaval das escolas, no centro da vila de Arco de Baúlhe.



Este ano, a organização espera que sejam comercializadas cerca de 15 toneladas de fumeiro, atingindo um volume de negócios na ordem dos 150 mil euros. A Festa da Orelheira e do Fumeiro, que reúne 80 produtores e expositores, pretende "dinamizar a economia do concelho, contribuir e promover o consumo dos produtos regionais e tradicionais, criar sinergias entre produtores do concelho e novos atores sociais, bem como valorizar o porco bísaro, que é um recurso endógeno", indica a Câmara de Cabeceiras de Basto, que organiza o evento.



Entre os expositores, estão 45 produtores de fumeiro - 13 dos quais são produtores do concelho -, outros 30 de produtos locais (como queijos, azeite, vinhos verdes, compotas, licores, mel, azeite e doces tradicionais) e ainda duas associações.



Com tanta iguaria à venda, os visitantes poderão degustar os produtos de fumeiro e apreciar a gastronomia local na Tasquinha, instalada no recinto.



Além dos ‘comes e bebes’, incluindo o tradicional leilão de orelheiras no domingo à tarde, haverá também muita música e animação. Já esta noite, o Centro de Teatro da Câmara Municipal de Cabeceiras apresenta a comédia ‘Há Fumeiro. E Dinheiro?’.