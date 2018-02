Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ritmos do samba ao vivo na Feira de São Mateus

Artista brasileira foi o primeiro nome confirmado para a 626ª edição da feira.

Por Tiago Virgílio Pereira | 09:09

Começa a ganhar forma mais uma edição da Feira de São Mateus, que vai decorrer de 9 de agosto a 16 de setembro, em Viseu. Na segunda-feira, a organização apresentou o primeiro nome do cartaz: Maria Rita. A brasileira, que promete ‘incendiar’ o palco da mais antiga feira franca viva da Península Ibérica com os ritmos do samba, vai atuar no dia 25 de agosto. Os bilhetes já estão à venda e custam 7,50 euros.



"É um sonho tornado realidade para a Feira de São Mateus e para Viseu. Maria Rita é uma das artistas mais icónicas da música brasileira contemporânea", disse esta segunda-feira Jorge Sobrado, gestor do evento. A artista é filha de Elis Regina, também cantora, e César Camargo Mariano, produtor musical. A Viseu vem apresentar o mais recente trabalho de originais - ‘Amor e Música’ -, que lançou em janeiro, no Brasil. Os ritmos do samba - umas das maiores expressões do folclore brasileiro - vão assim ser celebrados por terras de Viriato, que este ano se declara como Cidade Europeia do Folclore. "Não podíamos passar ao lado das culturas de folclore do Mundo, em especial do da lusofonia", avançou Jorge Sobrado, que garantiu que o cartaz deste ano está "quase fechado".



Outra das novidades para a 626ª edição da feira tem que ver com os espaços de restauração, que vão ser aumentados e conter um projeto de arquitetura. "Iremos fazer um ‘restyling’ dos espaços de restauração para melhorar as condições de quem trabalha, mas também de quem visita", afirmou o gestor. Até ao momento há 241 inscrições de expositores, o que se traduz num crescimento de 60% face ao mesmo período de 2017.