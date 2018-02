Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Torres Vedras investe 33 milhões em escolas

Câmara aprova por unanimidade empréstimo para construir 10 centros escolares.

Por Bernardo Esteves | 08:50

A Câmara de Torres Vedras aprovou esta terça-feira, por unanimidade, a contração de vários empréstimos, no total de 33 milhões de euros, para construir 10 novos centros escolares que faltam no concelho até 2021.



"Neste mandato o grande investimento vai ser na requalificação das escolas, porque não podemos continuar a ter uns alunos em escolas modernas e outros em escolas antigas sem condições", afirmou à agência Lusa a vice-presidente da câmara, Laura Rodrigues (PS).



Segundo a autarca, o município está em condições de recorrer à Banca. "Não havendo financiamento comunitário e uma vez que as contas estão equilibradas, há capacidade de endividamento, sem comprometer outros investimentos".



Este ano, a autarquia vai contrair um empréstimo de oito milhões de euros para construir novos centros escolares em A-dos-Cunhados (4 milhões de euros), no Turcifal (2 milhões) e na Póvoa de Penafirme (2 milhões).



Em 2019, o município vai avançar com a construção dos centros escolares da Silveira (quatro milhões de euros) e do Ramalhal (3,4 milhões de euros).



Seguem-se, em 2020, Maxial (2,1 milhões de euros), Sarge (1,5 milhões de euros) e Freiria (3,2 milhões de euros) e, em 2021, outros dois na cidade de Torres Vedras, de 3,7 e 3,1 milhões de euros, para substituir as escolas existentes. Os novos centros escolares vão estar equipados com refeitórios, centro de recursos, ginásios e salas dotadas de quadros interativos, bem como outras tecnologias adaptadas à realidade atual do ensino.