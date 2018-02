Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal de Contas dá aval a centro na Nazaré

Nova estrutura vai nascer no local onde está instalado desde a década de 80 do século passado o pré-fabricado que serve os utentes.

Por Edgar Nascimento | 09:16

A obra vai custar mais de 1,36 milhões de euros e para avançar faltava o visto do Tribunal de Contas (TC). Ontem, a Câmara Municipal da Nazaré anunciou que o TC já concedeu o visto à construção da unidade de saúde, que vai servir quase 23 mil utentes. Ao fim de mais de 30 anos à espera, os nazarenos vão finalmente ter um novo Centro de Saúde.



A futura unidade, que tem financiamento comunitário garantido, irá ser construída no local onde funciona, desde a década de 80 do século passado, o atual centro, num pré-fabricado, na rua dos Caixins. Esta estrutura, que era provisória, será demolida.



Segundo a autarquia, até à inauguração do novo espaço, os cuidados de saúde primários serão prestados em espaços da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré, no Sítio, e que estão a ser adaptados para as novas funções, numa empreitada de 105 mil euros, a custas da autarquia: Unidade de Saúde Familiar Nazareth, Unidade de Saúde Familiar Global, Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados, Unidade de Cuidados na Comunidade e Unidade de Saúde Pública.



"O futuro Centro de Saúde responderá, de forma adequada, às necessidades atuais e futuras da população, através da melhoria da oferta existente, promovendo o reforço da acessibilidade, a equidade e a coesão social", afirmou Walter Chicharro, presidente da autarquia, citado em comunicado.



O edifício onde ficará instalada a nova unidade de saúde da Nazaré será cedido à Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo por um período de 40 anos.