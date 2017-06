Cáritas disponibiliza 200 mil euros para apoio imediato

E necessário "acionar os mecanismos legais", para agilizar os procedimentos burocráticos. "Estou a pensar nas seguradoras e peço que assumam os seus compromissos e não se percam em burocracias. Tudo o que tiver seguro deve ser suportado pelo seguro", disse Eugénio Fonseca à agência Lusa.Nas próximas horas, será anunciada uma conta solidária da Caritas, explicou Eugénio Fonseca, que se mostra indignado com as consequências dos fogos todos os anos a que a instituição tem que acudir."Andamos a entregar casas reconstruídas" após os incêndios na Madeira, Arouca, Anadia ou Ourém, mas todos os anos "abre-se a época dos incêndios como se abre a época balnear"."Aqui há uma corresponsabilidade de quem é detentor dos terrenos", mas o "Estado tem de acionar mecanismos mais céleres", com verbas comunitárias mais desburocratizadas no apoio à limpeza, explicou Eugénio Fonseca.