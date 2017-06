Dominado fogo que lavrava na zona de Évora

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 16h50 de domingo e o combate às chamas envolveu 112 bombeiros de várias corporações dos distritos de Évora e Beja, apoiados por 35 veículos.

Dois bombeiros receberam assistência hospitalar na sequência do combate ao incêndio florestal que lavrava na zona de Évora e que foi dado como dominado às 22h26 de domingo, disse esta segunda-feira à agência Lusa fonte dos bombeiros.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora adiantou que o fogo, que deflagrou na herdade da Correia, freguesia de São Manços e São Vicente do Pigeiro, no concelho de Évora, devastou uma área de mato, pasto, sobreiros e azinheiras.Os dois bombeiros foram transportados para o hospital de Évora, um da corporação de Mourão, devido a inalação de fumos, e outro da corporação de Redondo, por exaustão, de acordo com a fonte do CDOS.