Fogo em Proença-a-Nova "mais calmo"

A preocupação é estancar os reacendimentos, já que as chamas não estão controladas.

Por Lusa | 11:05

O incêndio que lavra em Proença-a-Nova "está mais calmo", esta terça-feira, e a preocupação nesta manhã é conseguir "estancar" os reacendimentos, já que o fogo não está controlado, disse à Lusa o presidente do município.



"O fogo está mais calmo. Há reacendimentos, visto que a área é muito extensa. A preocupação agora é conseguir estancar esses reacendimentos que vão acontecer ao longo do dia", explicou o presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo.



O autarca sublinhou que o incêndio ainda não está controlado e adiantou que perto das 09:30 houve um novo episódio que gerou risco, junto da localidade de Catraia Cimeira, mas "já foi controlado".



Neste momento, não há qualquer povoação ou localidade em risco.



O incêndio deflagrou na tarde de domingo no concelho da Sertã (distrito de Castelo Branco) e alastrou-se a Proença-a-Nova, bem como ao concelho de Mação (distrito de Santarém).



Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), estão no local a combater o fogo 989 operacionais, apoiados por 312 viaturas e 11 meios aéreos.