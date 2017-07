Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo que deflagrou em Castelo Branco dirige-se para Vila Velha de Ródão

Autoestrada da Beira Interior foi pelas 17h15 devido à ocorrência de incêndios.

Por Lusa | 21:42

O vice-presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão disse esta segunda-feira à Lusa que o incêndio que deflagrou no concelho de Castelo Branco lavra esta noite em direção à vila e a Gavião de Ródão.



O incêndio que deflagrou ao final da tarde, às 17h55, na freguesia de Santo André das Tojeiras, em Castelo Branco, passou já para o concelho de Vila Velha de Ródão.



"Toda a zona de Alvaiade, Sarnadinha, Cerejal e Tavila... já ardeu tudo. A única coisa que ficou foram as casas. De resto está tudo queimado", afirmou José Manuel Alves.



O vice-presidente deste município do distrito de Castelo Branco explicou que o fogo continua com uma frente ativa.



"Estamos a colocar meios para evitar a progressão do incêndio", explicou, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros de Castelo Branco, José Neves, adiantando que o incêndio que teve início em Vale do Coelheiro.



José Neves disse ainda que não houve necessidade de evacuar localidades.



Segundo a página da Autoridade nacional de Proteção Civil (ANPC), às 21h00, estavam a combater este incêndio 349 bombeiros, apoiados por 111 viaturas e um meio aéreo.



A23 e cinco estradas nacionais e municipais cortadas no distrito de Castelo Branco

Autoestrada da Beira Interior foi hoje cortada pelas 17h15, no concelho de Vila Velha de Ródão, em Castelo Branco, devido à ocorrência de incêndios na zona, disse à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).



Além da A23, que está interditada entre os quilómetros 92 e 98, na localidade de Alvaiade e Perdigão, o distrito de Castelo Branco encontra-se com cortes de trânsito em outras duas Estradas Nacionais (EN) e três Estradas Municipais (EM), indicou a GNR.



No concelho de Vila Velha de Ródão estão interditadas ao trânsito a EN3, cortada às 16h25 desta segunda-feira, na localidade de Sarnadas e Perdigão, e a EM545, cortada às 15h45 desta segunda-feira, na localidade de Entre Alvaiade e Bugios.



Devido aos fogos que lavram no distrito de Castelo Branco, no concelho de Proença-a-Nova estão cortadas a EN241-1, fechada desde as 10h40 desta segunda-feira, na localidade de Caniçal Cimeiro, e a EM536, cortada desde as 14h30 de hoje, na localidade de Cimadas Cimeiras.



No concelho de Castelo de Branco, está cortada desde as 16h30 desta segunda-feira a EM546, na localidade de Bugios.