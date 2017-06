Funcionários públicos de concelhos afetados ajudam populações

"Todos deram o seu contributo. O importante é que todos ajudem", concluiu.Já o presidente da Câmara de Pampilhosa da Serra, José Brito, explicou que, no seu município, os funcionários da autarquia "foram solidários com as populações e deixaram de desempenhar as suas tarefas normais para ajudarem os mais necessitados"."A prioridade foi resolver o problema das pessoas e, para isso, foram deslocadas equipas para esse efeito", frisou.Para o autarca da Pampilhosa da Serra, a prioridade é "amenizar o mais possível esta desgraça" e revitalizar o quanto antes a economia do concelho.José Brito recordou ainda que as empresas que estão ali situadas têm que fazer o "triplo do esforço" de outras que estão situadas em regiões do litoral.Também nos outros concelhos afetados, a Lusa conseguiu perceber o esforço dos funcionários públicos, que foram colaborando nas diferentes missões que foram sendo necessárias.Os incêndios que deflagraram na região Centro, no dia 17, provocaram 64 mortos e mais de 200 feridos, e só foram dados como extintos no sábado.Mais de dois mil operacionais estiveram envolvidos no combate às chamas, que consumiram 53 mil hectares de floresta, o equivalente a cerca de 75 mil campos de futebol.A área destruída por estes incêndios - iniciados em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, e em Góis, no distrito de Coimbra - corresponde a praticamente um terço da área ardida em Portugal em 2016, que totalizou 154.944 hectares, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna divulgado pelo Governo em março.Das vítimas do incêndio que começou em Pedrógão Grande, pelo menos 47 morreram na Estrada Nacional 236.1, entre Castanheira de Pêra e Figueiró dos Vinhos, concelhos também atingidos pelas chamas.O fogo chegou ainda aos distritos de Castelo Branco, através da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra.O incêndio de Góis, que também começou no dia 17, atingiu ainda Arganil e Pampilhosa da Serra, sem fazer vítimas mortais.