Mais de 1.600 bombeiros em combate aos principais fogos no país

Ainda em Leiria, na freguesia de Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázere, um incêndio mobilizava no terreno 106 elementos de organizações de socorro, 30 veículos e um meio aéreo.No distrito de Coimbra, o incêndio mais forte era em Álvares, concelho de Góis, que estava a ser combatido por 375 operacionais, apoiados por 113 veículos e seis meios aéreos.No mesmo distrito, na freguesia de Espinhal, concelho de Penela, eram 174 os operacionais que combatiam as chamas, acompanhados por 53 veículos e dois meios aéreos.Na freguesia de Orvalhos, concelho de Oleiros, distrito de Castelo Branco, eram 182 bombeiros, com 56 viaturas e três meios aéreos que tentavam controlar o fogo que deflagrou no sábado à tarde.Em fase de resolução continuava o fogo em Ferreira do Zêzere, distrito de Santarém, que deflagrou no sábado, às 20h09, numa zona de floresta.Apesar de estar em resolução, denominação que a proteção civil atribui a incêndios que já não apresentam perigo de propagação além do perímetro já atingido, este continua a mobilizar 181 bombeiros e 47 viaturas.No total de Portugal continental, pelas 15h15, a Proteção Civil dava conta da existência de 51 fogos, 14 em curso, 32 em conclusão e cinco em resolução.No total, estes fogos mobilizavam 2.605 operacionais, 764 viaturas e 26 meios aéreos.