Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 50 pessoas retiradas pela ameaça de fogo em Carrazeda de Ansiães

No local estão 38 operacionais e 56 veículos.

Por Lusa | 21:50

Mais de meia centena de pessoas foram retiradas de um acampamento devido a um incêndio em Carrazeda de Ansiães e estão a ser realojadas pela Câmara Municipal, disse esta segunda-feira fonte da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).



O fogo atingiu alguns animais e obrigou à retirada das pessoas do acampamento, em Amedo, localidade do distrito de Bragança, disse à agência Lusa a adjunta de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar.



O incêndio, que lavra desde as 15h50, tem duas frentes ativas numa zona de mato e mobiliza 138 operacionais e 56 veículos, segundo o site da ANPC às 21h25.



Segundo a mesma fonte da ANPC, não existem estradas cortadas.



À mesma hora, 145 incêndios em todo o país, 90 dos quais em curso, mobilizavam 2711 operacionais, 886 veículos e quatro meios aéreos.



Autarca diz que vila de Carrazeda de Ansiães esteve em perigo durante toda a tarde

O presidente da Câmara de Carrazeda de Ansiães, José Luís Correia, afirmou hoje que teve a vila sede de concelho "em grande perigo" durante toda a tarde, devido a um incêndio que, entretanto, "acalmou".



"Tive a vila durante toda a tarde num perigo muito grande", afirmou à Lusa, indicando que ele próprio mandou evacuar um acampamento de uma comunidade de etnia cigana, que acabou por arder, sem causar vítimas.



O presidente da Câmara falou com a Lusa por volta das 20h30 e a essa hora relatou que a situação já estava "mais calma", havendo, no entanto, a contabilizar ainda danos em algumas "infraestruturas, plantas e animais".



O autarca disse que "havia bombeiros" no terreno, mas "o vento era tão forte que não foi fácil" o combate ao fogo.