Angola recusa-se a notificar Manuel Vicente da acusação da Operação Fizz

Acompanhe a primeira sessão do julgamento que arrancou esta segunda-feira.

Por Tânia Laranjo | 10:37

O julgamento do processo Operação Fizz arrancou esta segunda-feira no Campus de Justiça.



Juiz interrompe sessão para decidir separação

O juiz que preside ao julgamento da Operação Fizz, suspendeu o julgamento por alguns minutos para decidir sobre a separação de Manuel Vicente do processo, pedida tanto pela defesa do político Angolano com pelo Ministério Público.



Angola não notificou Manuel Vicente

Na primeira sessão, soube-se que Angola respondeu à carta rogatória da Justiça portuguesa e disse que esta não foi executada. Angola invoca o estatuto e o regime de imunidade e dizem que face à convenção de colaboração não existe enquadramento legal para ser feito este pedido.



Manuel Vicente não foi então notificado da acusação, nem da constituição de arguido. Dizem que tal impossibilidade não compromete a realização da justiça, desde que o processo seja enviado para Angola.



Procuradora defende separação de processos



Na primeira sessão do processo, a procuradora do Ministério Público defendeu que os processos devem ser separados, com Manuel Vicente a ser julgado num caso à parte.