Trânsito normalizado no Eixo Norte-Sul depois de acidente junto a Telheiras

O acidente, que ocorreu entre um táxi e um veículo ligeiro, provocou dois feridos ligeiros.

Por Lusa | 16:27

A circulação no Eixo Norte-Sul no sentido norte-sul, antes da saída para Telheiras, está normalizada, depois de um acidente que esta sexta-feira à tarde envolveu duas viaturas, disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa.



O trânsito registava um "congestionamento" pelas 16:00 e, neste momento, está "reaberto", revelou fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).



Segundo o departamento de comunicação do INEM, o acidente ocorreu pelas 14h43.



