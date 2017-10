10 milhões de euros apanhados a Sócrates

Casas negociadas com dinheiro que Rosário Teixeira garante ser proveniente das luvas.

Por Tânia Laranjo | 01:30



Monte alentejano já esteve à venda

Proprietário: Sofia Fava

Valor: 760 mil euros

O monte alentejano, conhecido como Monte das Margaridas, já esteve à venda. Tem uma casa principal de 500 m2 e 12 hectares de terreno. Foi adquirido por Sofia Fava, mas foi pago por uma avença que era dada por uma empresa de Carlos Santos Silva.





Vendeu apartamento na Heron Castilho

Proprietário: Carlos Santos Silva

Valor: 660 mil euros

O apartamento da Heron Castilho foi vendido em 2012 a Carlos Santos Silva por Maria Adelaide. Estava situado no mesmo prédio em que vivia José Sócrates e tratava-se de um apartamento de quatro assoalhadas.



Casas modestas vendidas no Cacém

Proprietário: Carlos Santos Silva

Valor: 175 mil euros

Em junho de 2011, Maria Adelaide vendeu a Carlos Santos Silva dois apartamentos num prédio modesto no Cacém. Um foi vendido por 100 mil euros, e o outro por 75 mil. Ambos têm três assoalhadas.

As três casas vendidas por Maria Adelaide em 2012 a Carlos Santos Silva e o monte alentejano mais tarde comprado por Sofia Fava foram arrestados no âmbito do processo Marquês. À notícia, ontem avançada pelo ‘Expresso’, juntam-se ainda outros bens, igualmente apreendidos ou arrestados. É já um total de pelo menos 10 milhões de euros que o Ministério Público conseguiu ‘apanhar’ antes que fossem dissipados.O arresto destes bens são as últimas diligências feitas num processo, cuja acusação deverá ser conhecida nos próximos dias. Rosário Teixeira quer que Sócrates pague 19 milhões por fuga aos impostos e estima um montante de 32 milhões que terão sido pagos em luvas durante mais de uma década. Também apreendidos neste processo encontram-se dezenas de obras de arte, a maioria pertença de José Sócrates, e dinheiro em contas bancárias. Mais uma vez, a acusação sustenta que foram compradas com o dinheiro que Sócrates escondeu na Suíça, mas com recurso a uma conta que era titulada por Carlos Santos Silva.De fora destes arrestos fica para já a casa de família de Sofia Fava, onde a mesma reside, apenas porque a lei não permite o arresto do que é considerado a morada de família. Sócrates também não tem mais nada em seu nome. Como se sabe, vendeu a casa do Heron Castilho - e garantiu que o dinheiro angariado seria para pagar a dívida ao amigo. Mora neste momento num apartamento de luxo, alugado na zona da Expo.