1,2 milhões em cocaína dão à costa

Os tijolos tinham pequenas fotografias de cangurus, o que poderá ajudar as autoridades a perceber qual a proveniência desta cocaína.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





100%

100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito





100%

100% Muito satisfeito pub

A GNR da Madeira apreendeu 23,8 kg de cocaína que deram à costa numa praia da ilha de Porto Santo.A droga está avaliada em 1,2 milhões de euros e foi localizada no areal da praia do Ribeiro Salgado, frente ao hotel da cadeia Pestana, após a hora de almoço na segunda-feira.A droga, suficiente para 120 mil doses, estava dividida em 20 tijolos com cerca de um um quilo cada.