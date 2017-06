120 desalojados sem data para regressar a casa

Incêndio destruiu por completo loja chinesa no piso térreo do edifício





Garagem sem acesso

Os moradores do prédio atingido pelas chamas ainda não tiveram acesso à garagem e à zona de arrumos onde guardavam os seus pertences. Este local do edifício foi um dos mais afetados pelas chamas.



Moradora ficou num lar

Uma das moradoras precisou de ajuda da autarquia para o realojamento. Trata-se de uma idosa com dificuldades de mobilidade, que está agora alojada num lar de Matosinhos. Alguns dos restantes moradores ficaram, na primeira noite, numa tenda montada por bombeiros.



Os 120 moradores do prédio da urbanização Ponte da Pedra, em Leça do Balio, Matosinhos, parcialmente destruído na sequência de um incêndio no dia 4, não têm ainda data para regressar às suas casas. Só podem aceder ao edifício durante uma hora por dia, entre as 19h00 e as 20h00.Esta semana decorrem trabalhos de escoramento, que servem para "sustentar a construção, e depois será retirado todo o lixo do piso onde se situa a loja e o armazém", contou ao CM fonte oficial da Câmara Municipal de Matosinhos. Esses trabalhos de limpeza deverão iniciar amanhã, mas "não há previsão exata da data de regresso porque, depois, será feita ainda a avaliação técnica e uma radiografia dos pilares de sustentação para possíveis obras", indicou a mesma fonte.Os moradores continuam, por isso, alojados em casa de familiares e amigos há mais de uma semana, depois do incêndio que consumiu por completo uma loja de proprietários chineses, o respetivo armazém e ainda uma zona de garagens que era utilizada pelos mesmos para guardar mercadoria. O fogo gerou enorme pânico.